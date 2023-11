Izraelci našli pod nemocnicí tunel 55 metrů dlouhý

Izraelská armáda v neděli oznámila, že v podzemí nemocnice Šifá v Pásmu Gazy nalezla tunel dlouhý 55 metrů. Využívalo ho prý hnutí Hamás. Podle ní to dokazuje tvrzení izraelských tajných služeb, že Hamás měl pod touto nemocnicí vojenské zázemí, píše server The Times of Israel.

Tunel v nemocnici v GazeVideo: IDF/Twitter