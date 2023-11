Izrael nařídil evakuaci nemocnice Šifá, vymezil na ni hodinu

Jedním z důvodů, proč Izrael vstoupil do nemocnice Aš-Šifá v Pásmu Gazy, bylo podle premiéra Benjamina Netanjahua to, že měl silné indicie, že by tam mohla být alespoň část rukojmích. Netanjahu to řekl v rozhovoru s televizí CBS. Žádní se přímo tam ale nenašli. Poblíž však vojáci objevili těla dvou rukojmích, 65leté Jehudit Weissové a 19leté desátnice Noy Marcianové.