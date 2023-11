Do nemocnice v Gaze jsme šli i kvůli rukojmím, řekl Netanjahu. Zatím nacházejí jen jejich těla

Jedním z důvodů, proč Izrael vstoupil do nemocnice Šífa v Pásmu Gazy, bylo podle premiéra Benjamina Netanjahua to, že měl silné indicie, že by tam mohla být alespoň část rukojmích. Netanjahu to řekl v rozhovoru s televizí CBS. Žádní rukojmí se přímo tam ale nenašli. Poblíž však vojáci objevili těla dvou rukojmích.

Foto: Profimedia.cz Izraelští vojáci v blízkosti nemocnice Šífa v Gaze