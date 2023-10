Biden v projevu k národu: Nedopustíme, aby Putin a Hamás zničili sousední demokracie

Palestinské radikální hnutí Hamás a ruský prezident Vladimir Putin mají společné to, že chtějí zničit sousední demokracii, tedy Izrael a Ukrajinu. V projevu k národu to v noci na pátek středoevropského času uvedl americký prezident Joe Biden.

Prezident k národu promluvil z Oválné pracovny Bílého domu krátce po svém návratu z Izraele, kam jel vyjádřit solidaritu po krvavém útoku Hamásu ze 7. října. V projevu prezident také uvedl, že USA mají ve světe vůdčí roli. „Americké vedení je to, co drží svět pohromadě. Americká spojenectví jsou tím, co nás v Americe udržuje v bezpečí,“ řekl.