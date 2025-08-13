Hlavní obsah

Merz: Hranice v Evropě se nesmí posouvat násilím

Lenka Komárková
Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po středeční videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl.

Foto: Guido Bergmann, Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz (vlevo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Merz dodal, že hranice v Evropě se nesmí určovat násilím. Pokud Putin na summitu, který se chystá na Aljašce, neustoupí, je podle německého kancléře třeba zvýšit tlak.

„Prezident Trump má otázku příměří jako jednu ze svých priorit. Tentokrát musí být rozhovory jiné, doposud nebyly úspěšné. Trump se pokusí to prosadit,“ řekl kancléř po konferenci.

„Na Aljašce musí být zachovány zásadní evropské a ukrajinské zájmy,“ dodal.

Zelenskyj řekl, že jeho pozice je stále stejná. Vychází z ústavy a otázky územní celistvosti Ukrajiny se musí řešit s účastí ukrajinského lidu.

Premiér Fiala se zúčastní videokonference koalice ochotných

