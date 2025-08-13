Merz: Hranice v Evropě se nesmí posouvat násilím

Článek
Merz dodal, že hranice v Evropě se nesmí určovat násilím. Pokud Putin na summitu, který se chystá na Aljašce, neustoupí, je podle německého kancléře třeba zvýšit tlak.
„Prezident Trump má otázku příměří jako jednu ze svých priorit. Tentokrát musí být rozhovory jiné, doposud nebyly úspěšné. Trump se pokusí to prosadit,“ řekl kancléř po konferenci.
„Na Aljašce musí být zachovány zásadní evropské a ukrajinské zájmy,“ dodal.
Zelenskyj řekl, že jeho pozice je stále stejná. Vychází z ústavy a otázky územní celistvosti Ukrajiny se musí řešit s účastí ukrajinského lidu.