Biden: Válka na Ukrajině je největší zkouška pro Ameriku i svět

„Mluvil jsem o brutální válce Vladimira Putina proti Ukrajině. Byla to zkouška pro Ameriku, pro celý svět. Budeme prosazovat ty nejzákladnější principy? Postavíme se za suverenitu, postavíme se za právo lidí žít bez tyranie? Postavíme se za demokracii? Po roce známe odpověď: ano, budeme! A ano, to se nám povedlo! Dokázali jsme to,“ prohlásil.

Prezident současně uvesl, že USA sjednotily NATO a vytvořily globální koalici, která se postavila proti Putinově agresi. „Společně jsme udělali to, co Amerika vždycky dělá nejlépe,“ řekl Biden a pokračoval: „Vedli jsme. Sjednotili jsme NATO. Vytvořili jsme globální koalici. Postavili jsme se proti Putinově agresi. Postavili jsme se na stranu ukrajinského lidu.“

Vzápětí se Biden vyjádřil k napjatým vztahům s Čínou. Uvedl, že svému čínskému protějšku dal jasně najevo, že Amerika usiluje o „konkurenci, nikoliv konflikt“. „Jsem odhodlán spolupracovat s Čínou tam, kde to může podpořit americké zájmy a prospět světu,“ řekl. „Jak jsme ale dali jasně najevo minulý týden, pokud Čína ohrozí naši suverenitu, budeme naši zemi chránit, a to jsme také udělali,“ dodal.

V tradičním poselství o stavu unie vyzdvihl oživení americké ekonomiky po pandemii covid-19. Zdůraznil nejnižší nezaměstnanost za posledních 50 let a to, že inflace klesá.

„Příběh Ameriky je příběhem pokroku a odolnosti… Jsme jedinou zemí, která z každé krize vyšla silnější, než když do ní vstupovala. To se nám nyní opět daří,“ řekl Biden v úvodu projevu. Poznamenal přitom, že covid-19 již neovládá životy Američanů a že demokracie v USA je nezlomená. Útok na Kapitol před dvěma lety označil za největší ohrožení americké demokracie od občanské války.

Biden uvedl, že od jeho nástupu do úřadu bylo v USA vytvořeno 12 milionů nových pracovních míst a dodal, že to je více, než se podařilo jiným americkým prezidentům za čtyři roky. S odkazem na svého otce uvedl, že práce není jen o „výplatní pásce“, nýbrž o respektu a důstojnosti. Dodal, že nezaměstnanost v USA činí 3,4 procenta s tím, že je to nejméně za 50 let.