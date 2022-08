Benefity nezabírají. Mladí Poláci se do armády nehrnou

Většina Poláků si po ruské invazi na Ukrajinu přeje, aby byla v jejich zemi znovu zavedena povinná základní vojenská služba zrušená v roce 2009. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se pro vyslovuje až 85 procent a pouze 15 procent se staví proti. Problémem však je, že ti, kterých by se tato povinnost teoreticky mohla týkat, tedy mladí muži ve věku od 18 do 30 let, nechtějí zrovna narukovat na rok či dva.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto