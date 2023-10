ATACMS se osvědčily, pochvaloval si Zelenskyj

Rusům zničily devět vrtulníků různých typů, blíže neupřesněnou speciální techniku a odpalovací zařízení protivzdušné obrany, poškodily vzletové a přistávací dráhy a vyhodily do povětří sklady munice, píší ukrajinská média s odvoláním na komuniké speciálních sil.

Muniční sklad v Berďansku vybuchoval do čtyř do rána, detonace v Luhansku pokračovaly až do jedenácti, uvedl deník Ukrajinska pravda. Rusové přišli také o desítky vojáků, jejichž těla vyprošťují z trosek, napsala agentura Unian.