Údery na obě letiště provedly podle listu Ukrajinska pravda v noci na úterý „ukrajinské jednotky zvláštního určení a obranné síly“. The Wall Street Journal uvedl, že při útoku poprvé použily americké rakety ATACMS, jejichž menší počet nedávno tajně dodaly USA.

Muniční sklad v Berďansku vybuchoval do čtyř do rána, detonace v Luhansku pokračovaly až do jedenácti, uvedl deník Ukrajinska pravda. Rusové přišli také o desítky vojáků, jejichž těla vyprošťují z trosek, napsala agentura Unian.