Angela Merkelová, vládce z jiného světa. Třetina Němců po ní chce omluvu

Angelu Merkelovou lze na veřejnosti jen stěží vidět a nikdo bývalou kancléřku nežádá o radu či zhodnocení současné světové situace. Za sebou totiž nechala hromadu střepů. S energetickou závislostí Německa na Rusku nic neudělala. Zaspala digitalizaci země. Infrastruktura a veřejná zařízení jsou v rozpadu. V roce 2015 velkoryse přivítala uprchlíky, zejména ze Sýrie, ale pak se již nestarala o to, co dál, vypočítává analýza. A uprostřed toho všeho se ocitl její nástupce Olaf Scholze (SPD) a jeho vláda.

Bývalá kancléřka není nutně zodpovědná za špatná politická rozhodnutí, ale za to, co neudělala. Je laciné ji obviňovat z toho, že špatně posoudila ruského prezidenta Vladimira Putina a podcenila jeho nebezpečnost. Tak učinili téměř všichni západní politici. Co jí však lze vyčítat, je to, že vnucovala Němcům, že od nich jako národa nemůže očekávat mnoho. Časy, kdy byla taková politika možná, jsou konečně pryč, píše se v analýze.