Znásilněná třináctiletá Američanka musela porodit dítě. Stát jí zakázal potrat

Dívku, která vystoupila pod jménem Ashley, měl podle amerického listu loni na podzim znásilnit cizí muž na dvoře před domem ve městě Clarksdale. Dlouhé týdny to ale nikomu neřekla.

Přišla na to až její matka, a to ve chvíli, kdy Ashley nechtěla chodit ven točit svá oblíbená TikToková videa. „Prostě řekla: ‚Bolí to‘,“ vzpomíná matka dívky, která si z důvodu ochrany své nezletilé dcery nechala říkat Regina. „Plakala ve svém pokoji. Ptala jsem se jí, co se děje, ale nechtěla mi to říct,“ pokračovala.

Příznaky těhotenství ale byly jasné už tehdy. Ashley začalo být špatně od žaludku, což si Regina nejprve vysvětlovala její stravou. Později se jí i dotázalo, jestli náhodou není těhotná, dívka na to ale neodpověděla. Podle matky neměla tušení, že to, co se jí stalo, mohlo vůbec vést k těhotenství.

Soud na Floridě zakázal 16leté dívce interrupci, protože je na to ještě malá. Takže musí porodit

Regina totiž své dceři do té doby ani nevysvětlila, jak vznikají děti. „Potřebují být dětmi,“ mlžila prý matka s tím, že si myslela, že na takové debaty dcera není ještě dostatečně zralá.

Když ale letos 11. ledna začala Ashley silně zvracet, matka ji odvezla do místní nemocnice, kde se z krevních výsledků dozvěděla, že je těhotná. V reakci na to se žena zhroutila.

Bez práva na interrupci

Erica Balthropová, gynekoložka, která měla v ten den službu, nařídila ultrazvuk a zjistila, že je Ashley v 10. nebo 11. týdnu těhotenství. „Neměla o tom ani ponětí,“ vzpomíná lékařka s tím, že se pokusila dívku neúspěšně rozpovídat o tom, co se stalo. „Nechtěla otevřít pusu,“ řekla.

O týden později proběhla druhá návštěva nemocnice, při které se Regina zeptala lékařky, zda existuje nějaký způsob, jak Ashleyino těhotenství ukončit.

Kdyby k situaci došlo o sedm měsíců dříve, Balthorpová by matku s dcerou poslala do 90 minut vzdáleného města Memphis v americkém státě Tennessee, jelikož ale na konci srpna 2022 Nejvyšší soud zrušil právo na potrat v tomto státě, nebylo to už možné.

Američané v referendech jasně podpořili právo na interrupce

Interrupce je totiž v Tennessee, ale i v Mississippi a dalších okolních státech, téměř za všech okolností zakázána. Regina by tak Ashley musela vzít do 9 hodin vzdáleného Chicaga, kvůli čemuž by si matka musela vzít z práce volno, zaplatit benzín, jídlo a místo, kde by několik dní přespala. „Na to všechno nemám peníze,“ uvedla s tím, že nejvíce peněz by stál samotný zákrok.

Podle deníku The Guardian americký stát Mississippi od loňského června udělil pouze dvě výjimky ohledně potratů. Ashley na tu třetí dosáhnout nemohla, protože svoje znásilnění včas nenahlásila. Stát totiž vyžaduje, aby bylo znásilnění nahlášeno orgánům činným v trestním řízení, aby bylo možné provést legální potrat.

K nahlášení znásilnění sice později došlo, ale ve chvíli, kdy už potrat nebylo možné v zákonné 15týdenní lhůtě provést. Místní policie však nemohla potvrdit, že těhotenství vzniklo následkem znásilnění. Regina navíc uvedla, že policie nebere vyšetřování vážně.

Místní úřady potvrdily, že vyšetřování probíhá, ale že k zatčení nebo identifikování pachatele zatím nedošlo.