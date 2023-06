Zemřel Daniel Ellsberg, který vynesl tajemství o Vietnamu v kauze Pentagon Papers

Rodák z Chicaga se proslavil poté, co v roce 1971 poskytl médiím kopie 7000 stránek studie ministerstva obrany o amerických operacích v Indočíně. Spojené státy byly v té době několik let zapojené do války ve Vietnamu a uniklé dokumenty ukázaly sérii lží a pochybností po sobě jdoucích amerických administrativ spojených s tímto konfliktem. Mimo jiné odhalily porušení dohody z roku 1954 zakazující přítomnost cizích jednotek ve Vietnamu nebo tajné rozhodnutí USA o zásazích v Laosu či Kambodži.

Deník The Washington Post (WP) napsal, že Ellsberg byl poměrně nepravděpodobným kandidátem na to stát se aktivistou za ukončení války. Po univerzitním studiu byl příslušníkem námořní pěchoty, načež se stal analytikem Pentagonu a výzkumného ústavu Rand Corporation. Pochybnosti o válce ve Vietnamu v něm začaly narůstat poté, co jej do asijské země poslalo americké ministerstvo zahraničí, aby pozoroval práci s civilním obyvatelstvem. Pochybnosti přerostly v deziluzi a Ellsberg se po neúspěšných kontaktech se členy Kongresu rozhodl vynést utajované informace na veřejnost.