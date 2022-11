Vrah z coloradského gay baru otce nepotěší. Cítí se nebinárním

Deník Independent na svém serveru upozornil, že označení klienta za nebinárního by mohlo být snahou obhajoby zbavit střelce obvinění z nenávisti vůči LGBT. Více by k tomu mohl říci sám obviněný, který by se měl prostřednictvím videohovoru ve středu poprvé vyjádřit k obžalobě.

O rozruch se po mladíkově dopadení postaral i jeho otec, který řekl novinářům, že když se dozvěděl, co se stalo, ulevilo se mu. V první chvíli se prý lekl, že to jeho syn má být homosexuál.

„Začali mi vykládat o tom incidentu. Střelbě, do níž bylo zapojeno několik lidí, pak, že šlo o gay bar… To mě vyděsilo. Bože – on je gay, pomyslel jsem si. A on není gay, uffff,“ vykládal reportérovi stanice CBS 8 Aaron Franklin Brink, který býval zápasníkem MMA a později pornohercem a hlásí se k republikánskému konzervatismu a mormonské církvi.