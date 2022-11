Odvážný návštěvník gay klubu v USA sebral střelci zbraň a praštil ho s ní. Zabránil většímu masakru

„Incident skončil ve 0:02 hlavně kvůli zásahu nejméně jednoho, zřejmě dvou hrdinů, kteří přemohli toho chlápka, co střílel. Vypadá to, že mu vzali zbraň, aby ho zpacifikovali. Nestřelili ho, ale praštili ho zbraní,“ popsal Suther dění v klubu.

Spolumajitel klubu Matt Haynes doplnil pro list The New York Times, že zachránili „desítky životů“.

Náčelník policie Adrian Vasquez už předtím na tiskové konferenci oznámil: „Počáteční důkazy a výslechy naznačují, že podezřelý vstoupil do Clubu Q a hned začal střílet do lidí, přičemž postupoval dál do místnosti, kde se s ním střetli dva hrdinové a byli schopni podezřelého zastavit v zabíjení dalších lidí.“