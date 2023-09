Učitelka z USA dostala padáka kvůli genitáliím v ilustrovaném deníku Anny Frankové

Tato konkrétní ilustrovaná adaptace deníků Anny Frankové nebyla ve Spojených státech zakázána poprvé. Jak uvedla zpravodajská agentura The Associated Press (AP), jedna střední škola na Floridě ji stáhla z osnov poté, co se extremistická skupina Moms for Liberty ohradila proti sexuálnímu obsahu knihy. Ta totiž tvrdila, že o holokaustu nepíše „přesně“.