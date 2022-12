Trump to za výzvy ke zrušení ústavy schytal i od své vlastní stany

Trump trvá na tom, že vítězem voleb z roku 2020 je on, nebo by jím alespoň měl být, a že zakladatelé Spojených států nechtěli a netolerovali by zfalšované a podvodné volby. „Masivní podvod takového typu a rozsahu opravňuje zrušit všechna pravidla, nařízení a články, dokonce i ty, které se nacházejí v ústavě,“ uvedl.