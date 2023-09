140 000 pokusů o přechod hranice do USA za dva týdny. Situace ohrožuje už i pomoc Ukrajině

Nejvíce zasažené texaské město Eagle Pass, které od Mexika dělí řeka Rio Grande, ve středu vyhlásilo stav nouze poté, co tam během pouhých dvou dnů zaregistrovali 4000 pokusů o nelegální překročení hranice. Představitelé města, jehož populace čítá zhruba 29 tisíc obyvatel, si stěžují, že množství přicházejících migrantů je nezvladatelné.

Vášně se ještě vyhrotily poté, co Abbott obvinil Bidenovu administrativu z ničení bariér z ostnatých drátů, které u města Eagle Pass nechal rozmístit.

O vypjaté atmosféře v okolí zmíněného města vypovídá i aktuální svědectví reportéra stanice CNN , podle něhož ve čtvrtek na březích řeky Rio Grande uvázla skupina zhruba 100 migrantů z Venezuely, kteří se odmítali vrátit do Mexika s tím, že je to nebezpečné a že tam byli zbiti a okradeni. Přes bariéry přitom křičeli, že zůstanou v řece, dokud je americké úřady nepustí dál.

„Jsem ochotný se na tu (pomoc Ukrajině) podívat. Ale prezident se soustředí jen na to. Hranici (USA) právě překročilo 10 tisíc lidí a on to chce ignorovat,“ citovala McCarthyho stanice CNN.