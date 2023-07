Brutalita pohraničníků na mexické hranci roste. Americké ministerstvo žaluje Texas

Po dobrém to nejde, uvidíme se tedy u soudu. Americké ministerstvo spravedlnosti po neúspěšné výzvě texaskému guvernérovi Gregovi Abbottovi z minulého týdne podalo žalobu na odstranění bariéry z bójí umístěné do pohraniční řeky Rio Grande.

Ty podle listu The New York Times vyžadují, aby jakékoli struktury umístěné do vodních cest získaly předem povolení od federálních úřadů. A to se v kauze Rio Grande nestalo.