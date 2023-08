Proč jste nevypnuli elektřinu? Vyšetřování tragického požáru na Havaji míří na provozovatele sítě

„Když jsem šla do práce, náhle jsem spatřila, jak v poli vybuchl transformátor. Bylo to jako ohňostroj a v mžiku vzplálo všechno okolo,“ popsala podle listu The Wall Street Journal (WSJ) Dominga Advinculaová, obyvatelka města Lahaina na havajském ostrově Maui, ranní scénu ze dne 8. srpna.