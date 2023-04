Potratové pilulky budou v USA dál dostupné

Na začátku dubna soudce Matthew Kacsmaryk, kterého do funkce jmenoval republikánský prezident Donald Trump, pozastavil registraci látky mifepristone, která se používá pro potraty, do doby, než se vyřeší právní spor, který vedou aktivisté proti interrupcím. Ti usilují o zrušení registrace této látky při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), protože tvrdí, že přípravek není bezpečný.

Mnoho amerických států používání potratových pilulek ve své legislativě zakazuje či alespoň omezuje, píše deník The New York Times. Podle agentury AP páteční rozhodnutí znamená, že potratové pilulky zůstanou dostupné beze změny nejméně do příštího roku. Je nepravděpodobné, že by se soudy dříve dokázaly vypořádat se spory, které se vedou o registraci.