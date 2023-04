Florida schválila zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství

Demokraté a skupiny bojující za práva na potrat tvrdí, že floridský návrh by zakázal téměř všechny potraty, protože mnoho žen v šestém týdnu ještě neví, že jsou těhotné. Bílý dům rozhodnutí floridských zákonodárců ostře kritizoval.

Novela stanoví výjimky v případech, kdy je nutné zachránit život ženě. Potraty v případě těhotenství spojeného se znásilněním nebo incestem by byly povoleny do 15. týdne těhotenství, pokud by žena měla potřebné dokumenty, například v podobě policejní zprávy či soudního rozhodnutí. DeSantis označil zmíněná ustanovení za rozumná a očekává se, že zákon podepíše.