Počet zastřelených nezletilých se v USA zvýšil o polovinu

Už koncem března přitom federální úřad CDC informoval, že střelba byla v roce 2021 mezi Američany do 18 let vůbec nejčastější příčinou úmrtí – navzdory pandemii covidu-19. Šlo o 19 procent všech úmrtí v této věkové kategorii, až na druhém místě (16,5 procenta) to byly dopravní nehody, podotkla stanice CNN.