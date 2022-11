Pelosiová nebude usilovat o znovuzvolení do čela demokratické frakce

Pelosiová své rozhodnutí oznámila poté, co republikáni podle projekcí získali těsnou většinu v dolní komoře Kongresu.

„Nebudu usilovat o znovuzvolení do čela demokratů v příštím Kongresu,“ prohlásila dvaaosmdesátiletá Pelosiová. „Nyní se musíme odvážně vydat do budoucnosti. Nastala hodina pro novou generaci,“ dodala.

Pelosiová je klíčovou postavou americké politiky. Je první ženou, která se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů, a jediná osoba za poslední desetiletí, která byla do této funkce zvolena dvakrát. V dolní komoře Kongresu působí již od roku 1987.

O místo podle Reuters může usilovat usilovat Hakeem Jeffries z New Yorku. Jeffries by se stal prvním černošským zákonodárcem, který by vedl jednu z hlavních stran v Kongresu. Hoyer již Jeffriesovi vyjádřil svou podporu.