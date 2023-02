Kratší vězení za ledvinu. V Massachusetts navrhují kontroverzní zákon

Dva zákonodárci z řad demokratů podali ve státě Massachusetts poměrně kontroverzní návrh zákona. Pokud by byl schválen, mohli by si odsouzení ve státních věznicích zkrátit délku výkonu trestu tím, že by darovali orgány nebo kostní dřeň.

Návrh počítá i se spuštěním speciálního dárcovského programu v rámci celého systému nápravných zařízení, na který by dohlížel pětičlenný výbor. Ten by také posuzoval způsobilost vězňů k potenciálnímu darování orgánů nebo kostní dřeně. Zároveň by určoval, které orgány nebo jaké množství kostní dřeně mohou odsouzení darovat.

Dárcům z řad vězňů by pak byla zkrácena doba výkonu trestu nejméně o 60 a maximálně o 365 dnů.

Judith Garciová, která návrh předložila společně s kolegou Carlosem Gonzalezem, tvrdí, že zákon by vězňům „vrátil tělesnou autonomii tím, že budou moci darovat orgány a kostní dřeň.“

Federální úřad pro vězeňství totiž odsouzeným dárcovství orgánů umožňuje, ovšem pouze nejbližším rodinným příslušníkům. Na úrovni některých státních věznic, včetně těch v Massachusetts, to však možné není. V žádném státě pak není přípustné, aby orgány darovali popravení vězni, a to ani tehdy, pokud byli registrovanými dárci.

Skepse je namístě

Optimismus Garciové však nesdílí například Jesse White z organizace Prisoners‘ Legal Services of Massachusetts. Ve vyjádření pro tisk totiž uvedl, že lidé z nebělošských komunit sice mají horší přístup k náhradním orgánům i kostní dřeni, ale pochybuje, že by to nový zákon vyřešil.

Podle Whitea zde navíc hrozí, že vězni budou k dárcovství nějakým způsobem nuceni a také vyjádřil obavy ohledně lékařské péče ve věznicích, jejíž úroveň není pro takto náročné zákroky dostatečná.

„Jsme přesvědčeni, že řešení se musí zaměřit na základní strukturální problémy včetně zbytečného věznění tolika lidí, kteří by mohli žít svobodně a bezpečně v našich komunitách,“ uzavřel své vyjádření k návrhu zákona Jesse White.

Podle údajů organizace United Network for Organ Sharing v současné době ve Spojených státech čeká na transplantaci orgánů téměř 105 tisíc lidí.