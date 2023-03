Herečka Paltrowová vyhrála soud s lyžařem

Herečka se tak vyhne zaplacení bezmála 3,3 milionu dolarů (asi 71 milionů Kč), které jako odškodnění plus úroky požadoval žalobce, napsala agentura AFP. Obžaloba totiž žádala 33 dolarů za každou hodinu každého dne od nehody až do žalobcovy smrti, která by mohla podle předpokladů obžaloby nastat asi tak za 10 let. Takto vypočtená částka dospěla k sumě 3,276 milionu dolarů, dodala AFP.