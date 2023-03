Gwyneth Paltrowová stanula před soudem. Na sjezdovce měla zranit jiného lyžaře a beze slova odjet

Herečka tvrdí, že se incident stal úplně jinak. Tvrdí, že muž naopak narazil do ní. I ona proto na něj podala žalobu. Požaduje od něj odškodnění ve výši jednoho dolaru (asi 22 Kč) a zaplacení všech soudních výloh, uvedla CNN .

U soudu zatím zaznělo, že Paltrowová měla do muže najet v únoru 2016 na jedné ze sjezdovek amerického letoviska Deer Valley v Utahu, a to v momentě, kdy k ní stál zády. Poté, co upadl dopředu na svah, měla z místa srážky rychle odjet.