Dodávky dílů pro vylepšené F-35 váznou. Zvýšené náklady dopadnou na všechny zákazníky

Vývoj varianty TR-3 se zpožďuje. Jedním z důvodů je, že se hardware pro tuto verzi nevyrábí dostatečně rychle. Lockheed Martin a další společnosti „neplní naše nasmlouvované požadavky“, řekl Schmidt a uvedl, že pro implementaci TR-3 chybí dvě kopmponenty. „Jestliže se podaří dostat tyto dvě součástky, rychle to doženeme,“ dodal.

Generál také podotkl, že se už provádějí testovací lety verze TR-3 na už vyrobených kusech, a to jak na továrním letišti ve Forth Worth, tak na základnách Edwards a Patuxent River. Do začátku prosince se uskutečnilo přes 160 testovacích letů.