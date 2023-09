Dodávka nové F-35 s novou elektronikou se opět odkládá

Poslední verze amerických bojových letounů F-35 nebude dodána do původně plánovaného dubna příštího roku a možná nedorazí ani do června. Důvodem jsou problémy se softwarem pro variantu označovanou jako Technology Refresh. Ve středu to oznámil výrobce s tím, že letos dodá jen 97 strojů F-35 místo slibovaných sto až sto dvaceti.

Foto: Lockheed Martin F-35