Další neslavný rekord v USA. Tolik masových střeleb za rok ještě nikdy nebylo

V letošním roce se od začátku roku jednalo o kauzy číslo 37 a 38, čímž se rok 2023 stal v USA nejtragičtějším v historii co do počtu případů tzv. masových střeleb. To jsou útoky, při nichž pachatel zastřelí nejméně čtyři osoby. Loni se podobných incidentů odehrálo 36, v roce 2019 pak 34.

„Je to milník, za který bychom se jako země opravdu měli stydět (…) Kéž by to posloužilo alespoň jako budíček pro zákonodárce, kteří mají regulaci zbraní ve svých rukou. Chtěl bych tomu věřit, ale po těch letech jsem skeptický,“ řekl na margo rekordního výskytu masových střeleb listu The Washington Post (WP) Thomas Abt, zakládající člen Centra pro snižování násilí (VRC) na Marylandské univerzitě.