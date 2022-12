Co mě nezabije, to mě posílí, vzkázal Trump

„Tito lidé nechápou, že když po mně jdou, tak lidé, kteří milují svobodu, se kolem mě shromáždí. To mě posiluje. Co mě nezabije, to mě posílí,“ napsal Trump na Truth Social.

„Očekává se, že oznámení bude další ranou pro Trumpovy šance na získání republikánské prezidentské nominace v roce 2024. Pokud by byl nakonec obviněn a odsouzen, mohlo by to vést k trestu odnětí svobody a zákazu výkonu veřejné funkce,“ podotkl list The Boston Globe.