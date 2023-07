Být otrokem nebylo jen špatné. Nová pravidla Floridy pro výuku černošské historie sklízejí kritiku

Pravidla zveřejnilo na svých stránkách floridské ministerstvo školství. Studenti se mají učit třeba to, „jak otroci získali dovednosti, které, v některých ohledech, mohly být využity pro jejich osobní prospěch,“ píše se například v materiálu.

„Naše děti si nezaslouží nic menšího než pravdu, spravedlnost a rovnost, za kterou naši předkové prolévali krev, pot a slzy. Je nezbytné, abychom pochopili, že hrůzy otroctví byly porušením lidských práv a představují nejtemnější období americké historie,“ odsoudil nová pravidla Derrick Johnson, šéf Národní asociace pro podporu barevných lidí (National Association for the Advancement of Colored People).