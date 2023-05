Bílý dům a republikáni se blíží dohodě o navýšení dluhového stropu

Bílý dům a republikánští zákonodárci se přiblížili dohodě o navýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády. Napsal to list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje a v podobném duchu informuje také agentura Reuters. Dluhový strop by se měl podle rýsující se dohody navýšit na dva roky, zároveň by měly být během tohoto období omezeny federální výdaje téměř ve všech oblastech, kromě armády a veteránů.

Foto: Clodagh Kilcoyne, Reuters Americký prezident Joe Biden na návštěvě Severního Irska v Belfastu