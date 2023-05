DeSantis vstoupil do boje o Bílý dům. O nominaci se utká s Trumpem

Již v té době se o DeSantisovi hovořilo jako o budoucím kandidátovi v prezidentských volbách v roce 2024. Loni v listopadu se Trump v rozhovoru v televizi Fox pokusil DeSantise odradit od kandidatury. „Myslím, že by to od něho byla chyba. Myslím, že by se to (stranické) základně nelíbilo,“ řekl Trump a mimo jiné varoval, že by o politikovi zveřejnil nelichotivé informace. „Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný - možná víc než jeho manželka,“ řekl Trump bez dalších podrobností. Později také DeSantise označil za „průměrného“ guvernéra, kterému chybí „loajalita“.