Biden na Zelenského v červnu vyjel, že je nevděčný a chce pořád víc

„Americký lid je velmi štědrý. Americká administrativa i americká armáda pracují na pomoci Ukrajině velmi tvrdě, a tak by Zelenskyj mohl vyjádřit trochu víc vděčnosti,“ zlobil se Biden podle stanice NBC News, jež odkázala na zmíněné nejmenované zdroje z okolí amerického prezidenta.

Podle tří zdrojů z Bidenova okolí šéf Bílého domu nevypěnil jen kvůli průběhu jednoho telefonátu. Vztek v něm údajně narůstal postupně, po celé týdny. Mělo to být kvůli tomu, že americká administrativa dělala, co mohla, a Kyjev veřejně mluvil jen o tom, čeho se mu nedostává a co nutně potřebuje.