Američanům se povedla jaderná fúze. Kdy zlevní elektřina?

Američtí vědci hlásí zásadní průlom v hledání prakticky neomezeného zdroje čisté energie. Poprvé v historii se jim podařila jaderná fúze, tedy sloučení jader atomů za uvolnění většího množství energie, než bylo do pokusu investováno. Co to znamená v praxi a kdy mohla mít z objevu užitek světová populace? Čtěte v následujících otázkách a odpovědích.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto