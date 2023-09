Američanka nechala v rozžhaveném autě desetiměsíční dítě a psa. Ti zemřeli

K tragické události došlo minulý týden v úterý, kdy čtyřicetiletá Grahamová nechala dítě se psem v autě zhruba od 8:30 do 14:30 místního času.

Grahamová měla v jednu hodinu ráno osudného dne jet autem s dítětem a psem ke svému příteli do města Newport News v americkém státě Virginia. Tam mu měla předat cigarety a džus vyzvednutý na čerpací stanici a zůstat u něho zhruba do osmi do rána.