Američan působil jako agent Číny. Nelegálně zprostředkovával prodej zbraní a ropy

Celkem je obviněn v osmi bodech včetně tří týkajících se nezákonného prodeje zbraní, a jednoho, který postihuje ropné embargo. Lhal také opakovaně vyšetřovatelům, uvedla stanice BBC a list The Guardian .

Sedmapadesátiletý Luft je na útěku, 17. února byl zadržen na americkou žádost na Kypru, ale pak byl propuštěn na kauci. Luft tehdy na Twitteru uvedl, že žádost o vydání do USA je politicky motivovaná. „Nikdy jsem nedodával zbraně,“ uvedl.

Podle žalobců ale zprostředkoval čínským firmám prodej zbraní do Libye, která si koupila odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely, granátomety a minometné granáty.

Do Keni se měl pokusit prodat drony a do Spojených arabských emirátů letecké bomby a rakety, i když na to neměl licenci, kterou požadují Spojené státy.