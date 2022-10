Vystrčil: Lidé volili slušné chování i slušnou politiku

Ještě před vítězstvím jste označil kampaň před druhým kolem za nejhorší, co jste zažil. V čem byla podle vás nejhorší?

Byla nejtěžší v tom smyslu, že byla naprosto specifická. Ve druhém kole senátních voleb oba kandidáti většinou představují svou práci a svůj program pro region, ve kterém kandidují. Já se choval tímhle způsobem, ale z druhé strany nic takového nepřicházelo. Jen kritika mojí osoby, z velké části nepravdivá a lživá, prolínaly se tam různé pomluvy. Kampaň tedy neměla obsah.

O kandidatuře na Hrad neuvažuji

Druhá věc byla, že moje protikandidátka paní Nagyová v kampani mluvila nejméně. Nejvíc se vyjadřovali Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, dokonce i Klára Dostálová a Richard Brabec. Ale paní Nagyová se vůbec nevyjadřovala. Společně jsme byli čtyřikrát pozváni do médií, šlo o tři televizní debaty a jednu rozhlasovou, abychom řekli, co chceme v Senátu dělat. Paní Nagyová všechny debaty odmítla, to jsem nikdy předtím nezažil.

Ještě ve čtvrtek jsem napsal na Twitter, že se časově přizpůsobím, abychom se potkali před médii a odpověděli na otázky novinářů. Paní Nagyová opět odmítla.

Řekl byste tedy, že kampaň byla nekorektní?

Ze strany Andreje Babiše určitě ano, ale podotýkám, že jen z jeho strany.

Vystrčil suverénně porazil Nagyovou Volby do Senátu

Na druhou stranu senátorka Miroslava Němcová (ODS) označila na Twitteru Janu Nagyovou za „štangli salámu“. To bylo korektní?

Ten tweet jsem neviděl, ale tweetuje se většinou v nadsázce. Musím ale opakovat, že když někdo kandiduje do Senátu, měl by představit nějaký program. O to jsem se snažil, ale z druhé strany jsem zaznamenal pouze reakce Babiše, který se choval, jako kdyby byl její zástupce. Myslím, že by to tak být nemělo.

Spekulovalo se, že by druhé kolo voleb mohlo sloužit jako test vaší případné prezidentské kandidatury…

Musím vyjádřit velkou vděčnost a úctu k voličům, co přišli k volbám a podpořili mě. S kandidaturou na prezidenta ale vůbec nepočítám, teď mě čeká práce v Senátu.

Vyslaly podle vás tyto volby nějaký signál k blížící se lednové volbě prezidenta?

Ukázalo se, že lidé přece jen volili slušnost, slušné chování a slušnou politiku. V tom je velká naděje a vyjádření důvěry, ale zároveň velká odpovědnost a závazek. Je vidět, že když je za vámi poctivá práce, když chodíte za lidmi a komunikujete s nimi, vysvětlujete i nepopulární témata, tak je možné ustát i složité věci. Kandidát na prezidenta by měl spojovat, ne rozdělovat, protože rozdělená společnost je slabší.

Fiala k výhře Vystrčila: Je to osobní prohra Andreje Babiše Volby do Senátu

Jak se tedy koalice Spolu, potažmo ODS, postaví k prezidentské volbě? Zatím mlčíte.

To oznámí v úterý 4. října Petr Fiala. Já nejsem Petr Fiala, tak nebudu mluvit za něj.

Už víte, kolik bude mít společný senátní klub ODS a TOP 09 senátorů? Mnozí, kteří uspěli, kandidovali v širších koalicích.

Budeme mít o čtyři senátory víc, ale ještě bude debata o tom, jestli k nám vstoupí někteří kandidáti za koalice. Číslo tedy říkat nechci, protože se může změnit. Klub ale určitě posílí.

To znamená, že zůstanete předsedou Senátu?

To je rozhodnutí klubu, který nominaci na předsedu dělá.

Ukázaly podle vás tyto volby, že koalice Spolu má smysl i do budoucna? Uvažujete o hlubší integraci?

Já to řeknu jinak. Když bude koalice fungovat a budeme se schopni domlouvat na různých tématech, přirozeně to povede ke společnému postupu v některých věcech. Násilím to integrovat nebudeme, přirozenost je zásadní, ale nesmí to být na sílu. Je potřeba respektovat individuální postoje, ale tam, kde se shodneme, budeme postupovat společně.