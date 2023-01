Volební komise v Bohnicích omylem připočetla hlasy Babišovi, ten tak v okrsku zvítězil

Ve volební databázi bude stále coby vítěz v daném okrsku veden Babiš, jak nahlásila komise, ačkoliv ve skutečnosti víc než 65 procent zdejších voličů hlasovalo pro zvoleného prezidenta. „Po uplynutí lhůty už nemůže výsledky svévolně měnit. To by bylo ovlivňování voleb,“ uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. V této chvíli nemůže podle něj statistický úřad nic dělat. „Ze zákona jsme sečetli výsledky, které nám jednotlivé okrskové komise zaslaly,“ řekl. Jediný způsob, jak napravit chybné výsledky, je podnět k Nejvyššímu správnímu soudu. „Může to udělat kdokoliv. Nejdříve se musí sejít komise a celé to zpracovat. Pak se uvidí, jak budeme postupovat,“ dodal Šalek.