Rukavice šly dolů? Nerudová v debatě nařkla Pavla z možného střetu zájmů

Ten je podílníkem významné české advokátní kanceláře Havel a Partners, která taktéž často spolupracuje se státními institucemi. Nerudová doposud nedokázala jednoznačně říci, zda by se Neruda podílu vzdal a například pozastavil svou advokátní činnost, aby v případě jejího zvolení předešel možnému střetu zájmů.

„Můj muž to zvažuje. V případě, že by k něčemu takovému mělo dojít, tak bychom učinili všechna opatření, aby ke střetu zájmů nedošlo,“ uvedla v debatě Nerudová a při této příležitosti zaútočila na svého protikandidáta Pavla.

„Mě ale velmi překvapuje, že tu řešíme případný, ani neexistující střet zájmů mého muže, ale vůbec neklademe otázky, jak by řešil střet zájmů Petr Pavel. V jeho týmu je Petr Kolář, který je právníkem významné americké kanceláře, která lobbovala proti ruským sankcím, zastupovala Gazprom či Agrofert. On lobbuje v České republice za zbrojařský průmysl,“ odvedla pozornost.

Ačkoliv Nerudová ohledně údajného lobbingu za zbrojaře nebyla konkrétní, zřejmě narážela na členství bývalého diplomata Petra Koláře v Nadaci rodiny Holečkových. Zakladatel nadace, která si klade za cíl například podporu a zlepšování zdravotnického vzdělávání, René Holeček je majitelem České Zbrojovky, která se vloni přejmenovala na Colt CZ poté, co předloni koupila stejnojmenného amerického výrobce zbraní.

„My s Petrem Kolářem nejsme manželé a máme striktně oddělené kariéry. Petr Kolář není součástí mého týmu, jeho vztah k němu je velice volný. On má svoji kariéru, chce si ji ponechat, já to naprosto respektuji, ale na druhou stranu nikdy jsem neskrýval, že jsme přátelé a radím se s ním o věcech, stejně jako se spoustou dalších lidí. Protože má nepopiratelnou expertízu v mezinárodních vztazích, tak jeho radu uvítám, pokud mi bude ochoten poradit i po případném vítězství, tak budu rád, ale rozhodně nebude v roli placeného poradce,“ odvětil.

K podobným „dloubnutím do žeber“ docházelo mezi oběma kandidáty, kteří patří k favoritům volby společně s expremiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, jenž do diskuse do televize nedorazil, poměrně často.