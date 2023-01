Pavel přinesl Nerudové flanelku

Generál Petr Pavel přinesl svojí soupeřce v prezidentských volbách Denuši Nerudové flanelovou košili. Odčinit s ní chtěl vlnu dezinformací kvůli svému výroku, kdy řekl, že pokud by vyhrál volby, rád by jako prezident využil její účetní expertizu. Ona mu na oplátku do debaty na Primě přinesla čokoládu na nervy.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Danuše Nerudová a Petr Pavel ve studiu

