ČT přesunula prezidentskou superdebatu

„V České televizi si velmi dobře uvědomujeme celospolečenský význam a závažnost prezidentské volby, proto odmítáme z předvolebních debat dělat souboj vysílatelů. Pro nás je naopak důležité to, abychom zajistili co nejlepší informační servis pro diváky a nezasahovali nijak do předvolebních kampaní. To jsou důvody, proč přesouváme debatu před prvním kolem voleb na nedělní večer,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.