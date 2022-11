Rohanová může kandidovat s podpisy exposlanců, vnitro je uznalo

Výklad ministerstva vnitra se nelíbí některým ústavním právníkům. Nesouhlasí s ním Jan Wintr, podle kterého by teď někdo mohl registraci Rohanové napadnout u Nejvyššího správního soudu.

„Ministerstvo dává najevo, že preferuje kandidátky s podpisy poslanců a senátorů. Jeho názor by ale mohl vést k absurdním závěrům. Kdybychom to časově neohraničili, můžu už teď začít sbírat podpisy současných poslanců do příštích prezidentských voleb a ve vhodném okamžiku je vytáhnout,“ řekl Právu. Přirozeným momentem pro podání kandidátní listiny je podle něj vyhlášení voleb předsedou Senátu.