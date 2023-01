Nečekaní vítězové na Plzeňsku, pat i sto procent

Do druhého kola postupuje Petr Pavel a Danuše Nerudová. Tak by to vypadalo, kdyby zbytek republiky volil jako Čilá na Rokycansku. Nejmenší vesnice v Plzeňském kraji, jedna z nejmenších v republice, popírá oblíbenou teorii politologů, že venkov volí Andreje Babiše.

Foto: Facebook obce Biřkov, . Volby v Biřkově, kde zvítězil Andrej Babiš.

