Pavel odmítl dělení voličů na velká města a venkov

„Praha proti venkovu, velká města proti vesnicím. Takhle to rozhodně nestojí, já to vidím tak, že je to souboj světa, kde ctíme slušnost, důstojnost, snahu vyjít si vstříc a hledat kompromisy, na tom není nic nepřirozeného. Na druhé straně je to svět, který se nijak neštítí lží, manipulací, sleduje jenom boj o moc a vliv. Proti tomuto světu se stojí za to vymezit, a to se neskutečně netýká města a vesnic. Ta dělící čára leží úplně jinde,“ prohlásil v úterý generál Petr Pavel.