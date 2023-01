Neblázněte. Neničte si kvůli volbám vztahy

Podle psychologa Marka Preisse z Národního ústavu duševního zdraví velmi záleží na tom, nakolik se jedinec o veřejné dění vůbec zajímá. „Čím větší je jeho zájem, tím významnější je pro něj prezidentská volba. Může být spojena s obavami a úzkostí, pokud ta volba nedopadá tak, jak by si přál. U lidí, kteří volby prožívají, mohou mít dopad na náladu a uvažování o budoucnosti,“ přiblížil Preiss.

Zároveň se takové emoce mohou přelít i do mezilidských vztahů. „Volby posilují představy o rozdílech mezi skupinami lidí, kteří volí jiné kandidáty. Velmi často jsou to negativní představy, posiluje se uvažování my versus oni,“ podotkl Preiss.