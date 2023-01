Očima Saši Mitrofanova: Akt volební hygieny se blíží

Proč jsem použil ty soudruhy? To je jednoduché. Historické úlohy podpořit Andreje Babiše proti Petru Pavlovi se ujala KSČM. Hlavně kvůli nenávisti k NATO. Babiš komunisty poslouchá. Ve včerejším kandidátském duelu v České televizi zpochybnil, že by jako případný prezident splnil povinnosti České republiky v případě napadení Polska a baltských států, tedy členských zemí Aliance. Komunisté a další proruské síly mohou tleskat. Jenže… Jaký byl vlastně úkol, soudruzi?

Opravdu se Babišovi podařilo pokydat Pavla tak, aby jeho potenciální příznivci nepřišli k urnám? To chce rozebrat bod po bodu. Ten první jsme už zmínili. Tito lidé (pro zestručnění je označíme jako voliče PP) jsou pro NATO a proti Rusku. Prezident, který by zpochybnil členské závazky ČR v NATO a pomohl tím nepříteli, by se stal velezrádcem. Je od Andreje Babiše velmi ohleduplné, že tento svůj záměr ohlásil předem. Každý, kdo ho bude volit nebo mu neúčastí ve volbách pomůže, nyní ví, že pěstuje potenciálního velezrádce.

Občas se říká, že k volbám nerada chodí nejmladší generace. Babiš včera řekl, co pro ni chce zařídit: státní rozhodování, kdo co bude studovat. Ještě krok a vrátily by se komunistické umístěnky. Mladí byli by sami proti sobě, kdyby k volbám nepřišli a pomohli starému ještěrovi, aby jim zničil život.

Ženy jsou různé. Ale mezi voliči PP puťky domácí budou v menšině. Když včera od Babiše voličky, samostatné osobnosti, slyšely, že „musíme si vážit našich žen, starají se o naše děti“, zavětřily možná puch samce s lopatičkou, kterou mlátí kolem sebe, když není po jeho. Nevím, jestli jim bude stát cesta k urně za to, aby nebyl pět let v nejvyšší státní funkci, ale chtěl bych si to myslet.

Pak je tady faktor méně exaktní, o to však silnější, protože je spojen s fyziologií. Už během včerejšího duelu se sociální sítě plnily přiznáními lidí, že se jim chce z Babiše blejt. Omlouvám se za tento výraz, ale zvracet by bylo příliš jemné slovo. Představa, že na Pražském hradě bude sedět užvaněný, prolhaný, lidsky odporný kandidát na velezrádce prosazovaný komunisty a dalšími extrémy, snad voliče PP dožene k aktu volební hygieny.