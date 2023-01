„Menší zlo“? Asi bych podpořil Pavla před Nerudovou, říká Hilšer

Poslední průzkumy vám přisuzují přibližně pět procent a vaše kampaň není moc vidět. Chystáte ještě něco speciálního v těch posledních dnech, abyste oslovil více voličů?

Nechystám nic zásadního. Mám nízkonákladovou kampaň, protože si myslím, že politika by měla být nezávislá na velkých sponzorech a na velkých penězích. Takže nic v tomto smyslu, že bych nalil několik milionů do nějaké outdoorové kampaně, nechystám. Teď budou televizní debaty, na které se údajně nejvíce občané a voliči soustředí. V nějakém průzkumu bylo, že snad 30 procent občanů ještě není definitivně rozhodnuto a budou se rozhodovat v těch debatách, tak snad se mi podaří v nich uspět.

Neočekávám, že teď vytáhnete miliony. Vy dlouhodobě říkáte, že plánujete na kampaň dát zhruba jeden a půl milionu korun. Tak mě zajímá, jestli jste si na ty poslední dny schoval nějaký balík peněz…

Ne tak zásadní, aby se to mohlo zvrátit nějakým zásadním způsobem. Já si myslím, že to budou opravdu ty debaty.

S čím hodláte jít do těch závěrečných debat?

Se zásadním sdělením toho, že si myslím, že je důležité, abychom po třiatřiceti letech od sametové revoluce měli konečně nějakého nezávislého prezidenta. Teď nepočítám samozřejmě Václava Havla, ale prezidenta, který nebude závislý na nějakých vlivových skupinách, které si tady v Česku rozdělily nejen ten ekonomický vliv, ale i ten politický.

Já nabízím lidem, že ten budoucí prezident by toho neměl být účasten, neměl by být součástí žádného z těch mocenských klanů. Měl by být nad tím a nějak moderovat diskusi a poukazovat na věci, které se jinak neprosadí než tím, že je člověk jako nezávislý.

Z průzkumů vychází tři favoriti: Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš. Kdybyste se nedostal do druhého kola, jste připraven někoho z těchto tří podpořit?

Tak určitě jsem připraven, tak jako každý občan v druhém kole, volit to, co pro mě bude menší zlo. Dvoukolový systém je postaven na tom, že v prvním kole bychom měli volit někoho, kdo nám je sympatický a hodnotově nejbližší. V druhém kole už jsou jenom dva kandidáti, takže tam buď občan má to štěstí, že projde jeho kandidát, a pokud se tak nestane, tak se rozhoduje mezi tím, co je pro něho méně špatné.

Takže koho byste rozhodně nepodpořil?

Rozhodně nebudu volit Andreje Babiše a nebudu ho ani podporovat, to je pro mě jasné. A pak se uvidí, kdo tam bude.

Já se totiž ptám kvůli vašim slovům, cituji: „Chce to odvahu nepodléhat stádovosti. Možná se nám pak podaří vypořádat s podvodníky, exponenty komunistického režimu a estébáky.“ Pavel i Babiš mají komunistickou minulost, v souvislosti s Danuší Nerudovou pak mluvíte o „systematickém podvádění, střetu zájmů a klientelismu“. Proto se ptám, koho z nich jste, pokud vůbec, ochotný podpořit?

Andrej Babiš, to je kapitola sama pro sebe. To je oligarcha, který je v obrovském střetu zájmů. Víme, že je dnes nejen trestně stíhaný, ale že už je i obžalovaný. To není nic, co by prezidentské roli prospívalo.

U generála Pavla, tam zase vidíme tu komunistickou minulost. Někdo to může prominout, pro někoho to je ale nepřekonatelný problém. Myslím si, že to také není dobrý předpoklad pro spojování společnosti, když tam jsou takové škraloupy z minulosti.

A mně jako občanovi vadí ještě víc to, že se ukazuje, a popisuje se to i v médiích, že se za někým houfují miliardáři. To nepůsobí dobře.

A co vám vadí na Danuši Nerudové, když v souvislosti s ní mluvíte o podvádění či klientelismu?

V poslední době se ukazuje velmi problematické její působení na Mendelově univerzitě, kde se nějakým způsobem manipulovalo s doktorskými tituly. Že zde byly smlouvy se zahraničními agenturami, které zprostředkovávají německé a rakouské doktorandy. A ukazovalo se, že to v některých případech byli komunální politici, kteří za to platili velké částky. Získávali tituly za poměrně nestandardních podmínek, což vnímám jako velký problém.

V případě jejího rektorského nástupce Vojtěcha Adama se zase ukázalo, že nějakým způsobem manipuloval s daty, což je v akademickém prostředí naprosto nepřijatelná věc. Paní Nerudová s ním psala články v oboru biochemie, se kterým jako ekonomka nemá vůbec nic společného. V tom bych jí rád vyzkoušel.

Jsem nejen prezidentský kandidát, ale já jsem byl také členem akademické obce, jsem předsedou akademického senátu na 1. lékařské fakultě, dvě volební období jsem také senátorem, a ty věci, které se teď ukazují, tedy problémy s tituly, problém s publikacemi, jakési falešné autorství, považuji za velký etický problém. Mohl by to být velký problém i z právního hlediska. To by se mohlo dotknout i prezidentského úřadu.

Jak přesně si myslíte, že by se to mohlo dotknout prezidentského úřadu, pokud by byla zvolena? Toto jsou případná etická pochybení. A z právního hlediska je prezident nedotknutelný.

Budeme mít takovou pachuť v ústech z toho, že máme prezidenta nebo prezidentku, kteří jsou spojeni s problematickými věcmi. Jde o to, jestli chceme mít na Hradě někoho, kdo se v minulé kariéře choval problematicky. Může být také ve střetu zájmů skrze jejího manžela, což vidím jako zásadní problém. Je podílníkem velké právní kanceláře, která je spojena určitým způsobem se státem, dostává zakázky od státu, je spojena i nepřímo s problematikou exekucí a obchodu s chudobou. A ta může mít i nějaký zájem na tom, ovlivňovat třeba složení Ústavního soudu.

Já si myslím, že to je velký problém a někdo, kdo má otvírat cestu do budoucnosti, nemůže mít takové stíny v minulosti. To, jakým způsobem k tomu paní kandidátka přistupuje, je poměrně nedůvěryhodné a často tam padají věci, které spíše napovídají tomu, že se chtějí ty věci zamést pod koberec, než aby se k tomu někdo postavil přímo čelem. A nemůže opravdu nikdo říkat, že v rolích, jako je proděkan pro studium, rektor, dále předseda nějaké etické komise, která má dohlížet na úroveň vědy, ale i jako školitel, že o tom nevěděla. To je buďto lež, anebo je to opravdu velmi silná nekompetence.

Babiše byste nepodpořil. Kdo je pro vás z dua Nerudová, Pavel to „menší zlo“, jak říkáte? Koho z nich byste podpořil?

Asi bych v tomto smyslu podpořil generála Pavla. Ale doufám a věřím, že se nebudu muset takto rozhodovat.

Kromě sebe vidíte ještě někoho z té devítky kandidátů, kdo by za sebou neměl ty skupiny, jak tvrdíte? Kdo by mohl reprezentovat to, co vy?

Myslím si, že to je Pavel Fischer. To je také kandidát, který kandiduje, aniž by ho vysadila nějaká zájmová skupina, a který by byl nějakým bílým koněm.