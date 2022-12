Lidé s covidem mohou 11. ledna volit z auta

S denním předstihem mohou odvolit lidé v pobytových zařízeních, například v domovech seniorů, nebo pacienti v nemocnicích, kteří se do volební místnosti dostavit nemohou.

Z auta na speciálně vyhrazeném stanovišti mohou nakažení covidem odvolit 11. ledna od 8 do 17 hodin. Stejnou možnost uplatnilo ministerstvo vnitra už v roce 2020 pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev a o rok později pro volby do Sněmovny.