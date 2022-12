Jmenovat navržené ministry bez výhrad? Kandidáti mají rozdílný pohled

Prezidentští kandidáti v předvolebním studiu Novinek odpovídali na anketní otázky týkající se výkonu funkce hlavy státu. Na dotaz, zda by jmenovali bez výhrad premiérem navržené ministry, odpovídali různě, někteří by tak učinili, jiní by se s nominanty chtěli po vzoru Miloše Zemana seznámit.

Video: Novinky

